Песков: дискуссии в ЕС о переговорах с РФ носили "эвентуальный характер"

Дискуссии в Европе о возможных переговорах с РФ на официальном уровне носили, скорее, эвентуальный характер, никакой конкретики не было. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Я не слышал, чтобы сейчас продолжались какие-то дискуссии [о возможных переговорах] на официальном уровне. Там они действительно были, но они скорее носили, как говорят дипломаты, эвентуальный характер, не более того. О конкретике пока никто не говорит", - отметил представитель Кремля.