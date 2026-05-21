Путин вручит звезды Героев бойцам СВО

Президент РФ Владимир Путин 21 мая вручит в Кремле звезды Героев бойцам спецоперации. Также глава государства наградит многих других достойных россиян, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сегодня в середине дня глава государства примет участие в церемонии вручения госнаград. Будут вручены звезды Героев нашим героям, героям СВО. Будут награды, которые вручаются посмертно, к сожалению", - отметил Песков.