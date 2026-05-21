У Кремля нет информации о застрявших в Ормузском проливе моряках из России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о якобы застрявших в Ормузском проливе российских моряках.

"Мы такой информацией не располагаем", - сказал он на брифинге в четверг.

Представитель Кремля перенаправил вопрос в Минтранс, поскольку ведомство поддерживает контакт с судовладельцами и оперативно получает сообщения о происшествиях подобного рода.

Ранее издание Mash сообщило о том, что около 20 российских моряков заблокированы на судах в Ормузском проливе и Персидском заливе из-за войны на Ближнем Востоке - без документов и денег. Источник информации не указан.