В Кремле анонсировали мероприятие Путина на высшем уровне

Мероприятие на высшем уровне запланировано у президента России Владимира Путина.

Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«У нас состоится совместное российско-белорусское мероприятие на высшем уровне. Совсем скоро мы вас будем информировать дополнительно», — рассказал Песков.

Он отметил, что Путин работает в Кремле, а день у президента сегодня насыщенный.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на учения с участием воинских частей по боевому применению ядерного оружия.