В Кремле указали на «готовность русских к разговору» с Европой

Москва слышит звучащие из европейских столиц заявления и подтверждает открытость к такому диалогу, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Действительно, в последние три-четыре недели мы слышали заявления президента Финляндии Александра Стубба, слышали и из Берлина заявления о том, что рано или поздно с русскими нужно будет говорить. Русские готовы к разговору», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что дискуссии в Европе о возможных переговорах с Россией на официальном уровне носили скорее эвентуальный характер, никакой конкретики не было.