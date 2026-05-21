Россия получила уведомление о неучастии Пашиняна во встрече лидеровЕАЭС

Россия получила от Армении официальное уведомление о неучастии премьер-министра Никола Пашиняна во встрече лидеров Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Армянскую сторону на мероприятии представит вице-премьер Мгер Григорян, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как уточнила дипломат, соответствующее уведомление поступило в российскую сторону в установленном порядке. Она добавила, что подобные ситуации, когда представители государств — членов ЕАЭС (не только Армении, но и других стран) по тем или иным причинам не принимают участия в работе органов союза, случались и раньше.

«Это, конечно, нежелательно, не то, к чему все стремятся, но такое бывает», — отметила Захарова.

По её словам, проблема в другом: «это превращается уже в систему, которую, как мы поняли, и создал на этом направлении — я имею в виду на направлении работы данной структуры — Никол Воваевич Пашинян», — резюмировала представитель внешнеполитического ведомства.

Данную информацию подтвердил и сам Никол Пашинян. Он отметил, что пропустит мероприятие из-за предвыборной кампании перед парламентскими выборами, которые пройдут в Армении 7 июня 2026 года.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) и V Евразийский экономический форум (ЕЭФ-2026) пройдут 28-29 мая 2026 года в Астане (Казахстан) на площадке Конгресс-центра Астаны (Деловой комплекс EXPO). . В 2026 году он впервые проходит в Астане под знаком цифровизации и искусственного интеллекта. Как заявил председатель Программного комитета ЕЭФ-2026 Бахыт Султанов, цель мероприятия — «создать главное событие года для заключения сделок, поиска надёжных партнёров и формирования новой цифровой повестки евразийской экономической интеграции».