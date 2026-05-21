Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем канале в мессенджере «Макс» выделил семь признаков того, что Украина является failed state – несостоявшимся государством.

Как заметил Медведев, Украина живет за счет внешнего финансирования со стороны международных организаций, а также Евросоюза и США. Без этой помощи ее бюджет был бы дефицитным более чем на 50%. Если страна не может поддерживать финансовую и оборонную устойчивость, то утрачивает суверенитет, указал он.

«Украина безвозвратно утратила более 20% своей территории, которая досталась ей после распада СССР. И несомненно, скоро утратит новые земли. Однако именно устойчивый контроль над собственной территорией – один из базовых признаков полноценного государства», — также отметил Медведев.

Третьим аргументом он назвал потерю больше половины населения, которое с 1991 года сократилось более, чем в два раза. Кроме того, республика утратила почти половину промышленного и почти 20% аграрного потенциала, указал зампред Совбеза РФ.

Также политик заметил, что «большинство центральных органов власти на Украине отсутствуют» , так как утратили свои полномочия, либо были сформированы с нарушением конституции. Отдельно Медведев заметил, что Украина живет в режиме «внешнего управления».

«Во главе этого несостоявшегося государства стоит больной наркотической зависимостью человек со всеми признаками распада личности. Его полномочия давно истекли. Он выстроил беспрецедентную систему хищения западной помощи на сотни миллиардов долларов», — привел последний аргумент политик.

В связи с этим деградация «бывшей Украины» будет продолжаться, и ничто не сможет остановить ее системный распад, констатировал Медведев.

