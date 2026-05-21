Украина уже провалилась как государство, поскольку не может жить без внешнего финансирования со стороны Запада, подчеркнул заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Украина живет за счет внешнего финансирования со стороны международных организаций в виде грантов, кредитов и прямой поддержки из средств ЕС, США, МВФ и Всемирного банка. Без этой помощи ее бюджет был бы дефицитным более чем на 50%. Государство, которое не может поддерживать собственную финансовую и оборонную устойчивость без постоянных внешних вливаний, неизбежно утрачивает суверенитет", - написал Медведев в своем канале в "Максе".