В МИД РФ назвали условие для переговорщика от Европы

Переговорщик от Европейского союза с Россией должен пользоваться доверием у своего народа и внести вклад в переговорный процесс. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга, который транслируется на сайте ведомства.

«Это должны быть люди, которые пользуются доверием народа в своих странах, которые не опускались и не опускаются до откровенного национализма, в частности русофобии, которые способны внести в переговорный процесс конструктивный вклад», — сказала дипломат.

Она также добавила, что Россия не отказывалась от предметного обсуждения путей урегулирования российско-украинского конфликта.

Глава евродипломатии Кая Каллас отказалась от идеи выступить переговорщиком в диалоге с Россией, хотя ранее допускала такую возможность. По данным Politico, внутри ЕС сомневаются, что она смогла бы добиться результата из-за жесткой риторики в адрес Москвы. На этом фоне в России и Европе продолжаются споры о том, кто вообще способен говорить от имени ЕС — и возможен ли такой диалог в принципе. Кто может возглавить европейскую миссию в российскую столицу — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мерц ответил на предложение Путина сделать Шредера переговорщиком от ЕС.