На Западе усмотрели сигнал от Путина во время встречи с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином послал сигнал Западу о том, что Москва и Пекин ведут независимую и суверенную внешнюю политику.

Об этом пишет итальянское издание L'Antidiplomatico (AD).

«Россия и Китай <...>, действуют в тесной стратегической координации и играют важную стабилизирующую роль на мировой арене», — говорится в публикации.

Это, по мнению авторов статьи, свидетельствует о формировании нового мирового порядка, свободного от доминирования США.

19–20 мая Путин посетил Пекин и провел переговоры с председателем КНР. По итогам встречи Москва и Пекин подписали 42 документа. Среди них — совместное заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, углублении добрососедства, дружбы и сотрудничества, а также декларация о формировании многополярного мира и международных отношений нового типа.