Указ президента России Владимира Путина об упрощенном порядке приема жителей Приднестровья в российское гражданство - это ответ на безрассудство со стороны прозападных властей Молдавии и киевского режима. Такое заявление на брифинге сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

© Российская Газета

"Принятие данного указа назрело уже давно и является сугубо гуманитарным шагом навстречу чаяниям многих приднестровцев", - констатировала дипломат.

Со стороны жителей Приднестровья фиксируется набирающий силу запрос на получение гражданства РФ, и во многом это связано с безрассудными и безответственными действиями властей Молдавии и Украины, отметила Захарова. Она указала, что регион связывают с Россией крепкие исторические узы.

Ранее молдавский президент Майя Санду была названа диктатором в тот момент, когда выступала с речью в Европарламенте. Емкую характеристику Санду, которой вручали европейский орден "За заслуги", дал экс-депутат парламента Румынии Кристиан Ризя.