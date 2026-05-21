Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга заявила, что жители Украины, доверившись президенту Владимиру Зеленскому, жестоко обманулись.

Дипломат сравнила ситуацию с тем, как когда-то ошиблись жители Германии, доверившись Адольфу Гитлеру.

Захарова также заявила, что Зеленский превзошел в цинизме участников событий 2014 года, пришедших к власти в Киев. Кроме того, представитель российского внешнеполитического ведомства обвинила действующие украинские власти в продолжении коррупционной политики и торговле страной в еще больших масштабах.

Дипломат во время брифинга также заявила, что Зеленский является «кровавым узурпатором», который цепляется за все, что может сохранить его власть. По ее словам, все предвыборные обещания Зеленского оказались ложью. «Подававший надежды» так называемый «президент мира» стал «кровавым узурпатором», подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства России.

Ранее Дмитрий Медведев назвал Зеленского «вонючим псом».