Косачев заявил, что ОБСЕ находится в глубоком кризисе

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) находится в глубоком кризисе, поскольку со временем большинство стран-участниц, которые также состоят в НАТО, перестали учитывать мнение других государств. Об этом на заседании постоянной комиссии МПА СНГ по политическим вопросам и международному сотрудничеству заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

По его словам, идея создания ОБСЕ изначально была правильной, потому что в отличие от других объединений, которые формировались по политическому, идеологическому принципу, а также по принципу совпадения интересов, ОБСЕ такой площадкой стать не пыталась; это было место, "где все признавали равенство друг друга", где стороны могли договориться.

"Сейчас в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 57 государств, <...> но, увы, из этих 57 государств - 32 государства состоят в НАТО, арифметически это больше половины. Понятно, что государства НАТО <...> объединены и общей идеологией, и железной дисциплиной. Поэтому со временем в ОБСЕ все чаще стали возникать ситуации, когда мнения, отличающиеся от позиции большинства, переставали учитываться <...>. И в результате Организация по безопасности и сотрудничеству, а вместе с ней и парламентская ассамблея ОБСЕ находятся в глубоком кризисе", - сказал сенатор.

В мероприятиях весенней сессии МПА СНГ принимает участие спикер Совета Федерации и председатель совета Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ (МПА СНГ) Валентина Матвиенко и сенаторы. Как ранее сообщили в пресс-службе СФ, Матвиенко проведет мероприятия сессии и ряд двусторонних встреч с главами делегаций стран Содружества. Также парламентарии выступят на заседании Совета МПА СНГ и 60-м пленарном заседании ассамблеи.

В составе делегации СФ - также Косачев, председатель комитета по международным делам Григорий Карасин, глава комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, первый заместитель председателя комитета по международным делам Владимир Джабаров, член комитета по обороне и безопасности Крым Казаноков, член комитета по соцполитике Сергей Карякин.