Захарова предостерегла россиян от посещения Молдавии

МИД России настоятельно рекомендует здраво взвешивать риски и оценивать целесообразность посещения Молдавии, это небезопасно, заявила на брифинге официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

Она напомнила, что в декабре 2025 года Кишинев принял закон о денонсации российско-молдавского межправсоглашения 1998 года о создании и функционировании культурных центров.

"Тем самым молдавские власти вынуждают нас закрыть Русский дом в Кишиневе. Этот шаг был подан как ответ на якобы нарушение молдавского воздушного пространства предположительно, как они сказали, российским беспилотником. В этом же ряду - дискриминация въезжающих в республику владельцев российских паспортов. Под надуманным предлогом наши граждане подвергаются многочасовым процедурам проверки и допросам, фиксируются случаи задержания, заведения на них уголовных дел. Дипломатам посольства России в Кишиневе отказывают в оказании консульской помощи", - отметила Захарова.