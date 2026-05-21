Россия вернет историю и славу Одессы, вопреки попыткам украинских властей исказить ее до предела. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга, ее цитирует газета «Известия».

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что перед 12-й годовщиной трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, руководитель местного филиала украинского Института национальной памяти Сергей Гуцалюк показал памятный знак- медаль, на котором изображена «бутылка с горючей смесью и надпись: «Одесса 02.05.2014. Помним, гордимся».

«Со слов Гуцалюка, сувенир отлит из снесенного нацистами бронзового памятника Екатерине Великой, которая и основала город Одессу. Вы вообще понимаете, о каком неоварварстве идет речь?», — сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что руководство Украины превращает уникальную и славную летопись Одессы в бесславную. Россия же намерена защитить историю города, заключила Захарова.