Захарова: именно Япония должна предпринять шаги для налаживания отношений с РФ

Именно Токио должен предпринять шаги, подтверждающие отказ от антироссийской линии, для налаживания отношений с Москвой. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"12 мая глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил о том, что Токио, признавая важность выстраивания отношений с Россией, как с соседним государством, на основе национальных интересов тем не менее не намерен менять нынешний антироссийский внешнеполитический курс. Как мы неоднократно отмечали, демонтаж накопленного в течение продолжительного времени позитивного багажа двусторонних связей был начат именно по инициативе Японии. В Токио увязали дальнейшее сотрудничество с нашей страной с ситуацией вокруг Украины, сделали это под давлением - нет, не своей общественности, а Вашингтона", - сказала она.