Захарова: Россия окажет народу Кубы самую активную поддержку

Москва осуждает любые попытки вмешательства в дела Гаваны и будет оказывать самую активную поддержку кубинскому народу. Куба проинформирована о параметрах этой помощи, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Подтверждаем нашу полную солидарность с Кубой, решительно осуждаем любые попытки грубого вмешательства во внутренние дела суверенного государства, запугивание и применение незаконных односторонних ограничительных мер, угроз и шантажа. Будем продолжать оказывать самую активную поддержку братскому кубинскому народу в этот крайне сложный период. О ее модальностях и иных принципиальных аспектах Гавана проинформирована", - сказала дипломат.