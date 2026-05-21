Захарова обвинила Белый дом в цинизме

Попытки Белого дома "затянуть санкционную петлю" вокруг Кубы являются циничным воплощением доктрины Монро. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Куба продолжает оставаться объектом грубого экономического давления со стороны США. Введенные в Белом доме в начале мая текущего года новые рестрикции против компаний из третьих стран, которые осуществляют деятельность на Острове Свободы, являются очередным витком политики давления со стороны Вашингтона, основной целью которой является экономическое удушение Кубы", - сказала дипломат.

Она подчеркнула, что попытки администрации Белого дома "затянуть санкционную петлю вокруг Кубы наряду с многолетней торговой, экономической, финансовой, гуманитарной, а в последнее время еще и топливно-энергетической блокадой является прямым отражением нетерпимости Вашингтона к любому инакомыслию, циничным воплощением реанимированной доктрины Монро".