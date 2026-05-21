Захарова поинтересовалась ментальным здоровьем Санду

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила с резкой критикой в адрес президента Молдавии Майи Санду. Дипломат спросила у президента Молдавии о ее ментальном здоровье, после устроенной истерики, касающейся дронов.

© МИД РФ

До этого Мария Захарова сопоставила внутриполитический курс Санду с практиками Третьего рейха.

В своем выступлении Захарова провела прямые исторические параллели между действиями нынешней администрации Молдавии и политикой нацистской Германии.

«А что касается Санду, вы знаете, я думаю, что это ведь сопоставимо с экспериментами Третьего рейха". Она напомнила, что история уже знает примеры того, как Третий рейх принудительно навязывал определенные этнокультурные стандарты, вплоть до изменения шрифтов в газетах для соответствия абстрактному представлению об «истинных арийцах».

Развивая свою мысль, дипломат указала на псевдонаучные теории нацистов о делении людей по форме черепа, носа, лба и расположению глаз, а также на евгенику, которая набрала обороты в тот период. По словам Захаровой, Майя Санду в своей политике перешла к еще более радикальным методам.