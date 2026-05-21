Проверка со стороны США биолабораторий на Украине является первым шагом на пути к признанию проблемы и её урегулированию. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Теперь будут американцы ещё проверять... Откровения американского разведывательного сообщества рассматриваем как первый шаг на пути к полноценному признанию и комплексному регулированию проблемы, к решению которой российская сторона последовательно призывала на протяжении последних лет», — сказала Захарова на брифинге, комментируя ситуацию с биолабораториями на территории Украины.

Россия на протяжении нескольких лет заявляла о наличии на Украине сети биологических лабораторий, которые, по мнению Москвы, могут представлять угрозу безопасности.

Кроме прочего, российская сторона ранее неоднократно призывала к международному расследованию этой деятельности и требовала от Вашингтона и Киева прозрачности в данной сфере.