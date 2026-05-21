Зеленский хвалится перед хозяевами терактами в РФ, заявила Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский цинично хвалится перед своими зарубежными хозяевами террористическими актами, совершенными в нашей стране и ведет курс на дальнейшую эскалацию конфликта на Украине.
Зеленский, как сказала дипломат в ходе брифинга, «цинично хвалится перед своими зарубежными хозяевами» совершенными терактами.
«В том числе и при их непосредственной помощи», - подчеркнула Захарова.
Политик «нагло заявляет» о новых, согласно его формулировке, «дальнобойных санкциях в отношении России». Зеленский ведет курс «на дальнейшую эскалацию конфликта», заключила представитель российского внешнеполитического ведомства.
Читайте также: В Европе ищут формулу переговоров по Украине