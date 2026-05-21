Президент РФ Владимир Путин поздравил полярников с профессиональным праздником, отметив их роль в наращивании присутствия России в Арктике и Антарктике.

"Сегодня мы чествуем мужественных, целеустремленных, сильных духом людей, посвятивших себя служению Родине в тяжелейших условиях Арктики и Антарктики. Благодаря самоотверженному труду ученых, геологов, летчиков, моряков, специалистов других профессий были проложены морские и воздушные трассы, освоены месторождения полезных ископаемых, создана надежная база для укрепления позиций нашей страны в полярных регионах планеты", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

"Отрадно, что вы бережно храните и приумножаете выдающиеся достижения предшественников, наращиваете присутствие России в Арктике и Антарктике", - отметил Путин.

Он подчеркнул вклад полярников в реализацию масштабных инфраструктурных проектов, а также востребованных экологических, природоохранных и просветительских программ.

Путин напомнил, что 70 лет назад, в 1956 году, начала свою работу первая советская антарктическая станция "Мирный", открывшая широкие возможности для научных исследований Белого континента.

Глава государства пожелал полярникам крепкого здоровья и успехов в работе на благо Отечества.