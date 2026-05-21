Лавров примет участие в работе ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 23 мая примет участие в работе ежегодной ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП). Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"23 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров по сложившейся традиции примет участие в ежегодной ассамблее Совета по внешней и оборонной политике, - сказала она. - Обозначенная в этом году тема заседания сформулирована следующим образом: Россия в необратимо изменившемся мире".

По ее словам, "как всегда будет открытая часть выступления, а затем уже закрытая дискуссия с представителями политологического сообщества".