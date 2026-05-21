В Крыму отреагировали на слова Зеленского об ударах по России
Глава крымского парламента Владимир Константинов прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о подготовке плана ударов по России на июнь. Его слова приводит РИА Новости.
Константинов отреагировал на заявление Зеленского об ударах по России и назвал его бравадой. По его словам, украинскому лидеру регулярно нужно доказывать западным странам свою платежеспособность.
На Украине раскрыли приказ Зеленского в отношении Белоруссии
Ранее сообщалось, что Зеленский утвердил планы дальнобойных ударов на июнь 2026 года. «Мы должны творчески развить украинские дальнобойные санкции, которые показали силу в мае», — заявлял он.