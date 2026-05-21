Дмитриев предрек Британии и ЕС энергетический кризис

Энергетический кризис неизбежно обрушится на Великобританию и Евросоюз, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

Один из пользователей соцсети назвал растущую численность немецкой правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) «политическим землетрясением». Дмитриев прокомментировал публикацию.

«Будет еще больше, поскольку цунами энергетического кризиса неизбежно обрушится на Великобританию и ЕС», — предрек политик.

Ранее Дмитриев рассказал, что энергетический кризис заставляет Евросоюз пересмотреть свои подходы.