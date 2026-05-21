Европейские СМИ все еще живут в мире экс-президента США Джо Байдена и продвигают его нарративы, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, пишет РИА Новости.

По его словам, эти СМИ продвигают «ультралевые, байденовские, антитрамповские нарративы».

«Кто так хорошо управляет этими левыми европейскими нарративами?» — задался он вопросом.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал европейские СМИ за многолетние нападки на Вашингтон и призвал их «посмотреться в зеркало».

19 мая Вэнс заявил, что США стремятся не допустить расширения клуба ядерных держав, а также намерены сохранить низким число государств, обладающих таким оружием.