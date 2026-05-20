МИД России удивила реакция Армении на слова Зеленского

Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что российское дипломатическое ведомство удивилось реакции Армении на слова Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Галузина, Армения дала Зеленскому площадку для того, чтобы тот озвучивал угрозы в отношении России. Дипломат заявил, что МИД «поразило» то, что никто не одернул Зеленского «и не осудил его за отвратительные высказывания».

«В столице союзника России, стратегического партнера России, предоставление трибуны главарю нацистского киевского режима Зеленскому для того, чтобы он эту самую трибуну использовал для озвучивания совершенно омерзительных угроз в адрес России и ее народа», — заявил Галузин.

Ранее Галузин обвинил Армению в начале антироссийской кампании.