Лавров назвал объективной реальностью появление многополярного мира

То, что мир стал многополярным, является объективной реальностью, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе SMG, которое опубликовано на сайте МИД.

По его словам, мир начал меняться с тех пор, как стали развиваться новые центры экономического роста (КНР, Индия, Бразилия и ряд африканских стран). Глава ведомства указал, что возможности Запада использовать колониальные и неоколониальные методы сократились.

«Убеждены, что это новое соотношение сил должно быть отражено и в структурах, которые остались после Второй мировой войны», — подчеркнул он.

Министр указал, что речь идет в том числе о Совете Безопасности ООН, который нужно реформировать «за счет расширения представленности стран Азии, Африки и Латинской Америки, а также Бреттон-Вудских институтов».

