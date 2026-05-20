Шойгу раскрыл, как с помощью Зеленского Ереван поглумился над памятью армян

Предоставление Ереваном Владимиру Зеленскому трибуны саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) является не чем иным, как глумлением над памятью сражавшихся с нацизмом армян. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на заседании специальной рабочей группы Совбеза.

"Предоставление киевскому режиму трибуны саммита Европейского политического сообщества в Ереване для угроз в адрес России. Вдумайтесь, главарь неонацистского киевского режима из Еревана угрожал ударами по параду Победы, - указал он. - Это не что иное, как глумление над памятью более 1,5 млн армян, которые сражались с нацизмом, с этим абсолютным злом, не щадя свои жизни".

Кремль хотел бы получить от Армении разъяснения по итогам выступлений Зеленского

"Задаюсь вопросом, что сказали бы на это прославленные маршалы Великой Победы Великой Отечественной войны", - добавил секретарь СБ РФ.

В Ереване 4-5 мая проходил саммит Европейского политического сообщества, а также был организован первый саммит Армения - ЕС. Зеленский принимал участие в этих мероприятиях.