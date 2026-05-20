Путин завершил визит в Китай

Президент РФ Владимир Путин завершил официальный визит в Китай. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский президент поднялся на борт самолета и покинул Пекин.

19 мая Путин прилетел в Пекин с двухдневным визитом. В аэропорту президента РФ встретил министр иностранных дел КНР Ван И, который является вторым самым узнаваемым китайским политиком после главы государства Си Цзиньпина.

На следующий день Путин провел переговоры с председателем КНР и встретился с премьером Государственного совета республики Ли Цяном. Как рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков, Владимир Путин и Си Цзиньпин в ходе беседы договорились о проектах в сфере энергетики и «еще кое о чем очень важном».

Ранее Си Цзиньпин в присутствии Путина «уколол» президента США, недавно посетившего КНР.