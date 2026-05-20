Шойгу: cтратегическими партнерами Армении стали недружественные РФ государства

Стратегическим партнером Армении в 2025-2026 годах стал ряд недружественных России государств. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на заседании специальной рабочей группы Совбеза.

"Стратегическими партнерами Армении в 2025-2026 годах стал ряд недружественных России государств. Соглашение с ними подразумевает в том числе углубление взаимодействия в сфере безопасности. Проводятся совместные военные учения",- отметил он.