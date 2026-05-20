Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Вооруженные силы (ВС) РФ примут все меры для противостояния угрозам со стороны Киева. Об этом пишет РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что главное на фоне подобных заявлений президента Украины Владимира Зеленского — принимать меры. Песков заявил, что у него нет никаких сомнений, что наши военные так и делают, чтобы минимизировать риски, прежде всего для населения.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ранее сделал неутешительное заявление о происходящем на Украине, а также высказался о коррупции среди окружения Зеленского.