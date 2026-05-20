Итоги визитов лидеров России и США в Пекин сравнили

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе личной встречи в Пекине обсудили стратегию США в отношении Москвы и Пекина, а также недавний визит в Китай американского лидера Дональда Трампа, считает политолог Иван Мезюхо. Мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

По мнению Мезюхо, итоги переговоров российских и китайских властей превзошли результаты поездки главы Белого дома.

«Встреча лидеров России и Китая носила плановый характер, так как ее параметры были согласованы заранее. При этом визит Дональда Трампа в Пекин несколько раз переносился. Одна из главных причин этого — кризис в американской внешней политике из-за неудач Вашингтона в Иране, на фоне которых руководство США опасалось выглядеть слабо перед Пекином», — отметил политолог.

Кроме того, он добавил, что КНР сохранила жесткую позицию и не уступила давлению Белого дома в вопросах торговых пошлин и санкций.

Мезюхо уточнил, что визиты лидеров России и США в Китай не связаны между собой напрямую, однако Белый дом пытается вести двойную игру.

«Очевидно, что и Путину, и Си понятен простой замысел Трампа. Он хотел бы дружить с Россией против Китая, а с Китаем против России. Такая конфигурация. Такой конфигурации не бывать», — Иван Мезюхо политолог.

«Россия и Китай понимают весь этот незамысловатый схематоз американского лидера и будут выстраивать отношения на основе взаимных интересов. Уже и сегодня можно говорить о том, что эффект от визита Владимира Путина к Си Цзиньпину куда выше, чем итоги визита американского лидера Дональда Трампа в Пекин», — подчеркнул Мезюхо.

По мнению специалиста, Москва и Пекин продолжат укреплять стратегическое партнерство, основанное на дружеских личных отношениях руководителей двух стран. При этом слабые результаты поездки Трампа в Китай и более успешные переговоры Путина и Си Цзиньпина вызовут критику в американской прессе, считает он. Журналисты в США используют эти итоги для давления на президента в преддверии выборов в палату представителей, заключил Мезюхо.

Ранее Путин заявил, что переговоры с Си Цзиньпином были полезными и продуктивными. Российский лидер подчеркнул, что вместе с Си они «поставили новые масштабные задачи по качественному развитию российско-китайского сотрудничества».

Позже после официальных переговоров Путин и Си Цзиньпин встретились за чаем.