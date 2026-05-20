"Итоги богатые": Си Цзиньпин высоко оценил визит Путина

Председатель КНР Си Цзиньпин подвел итоги официального визита президента России Владимира Путина в Китай, назвав состоявшиеся переговоры крайне продуктивными.

© Московский Комсомолец

Несмотря на то, что визит российского лидера продлился один день, стороны успели провести масштабную работу и зафиксировать ключевые направления сотрудничества.

«Господин президент, итоги визита очень богатые. Можно считать, что уже состоялся весьма удачный, успешный ваш визит. В ходе вашего визита мы с вами подписали множество совместных документов», — подчеркнул Си Цзиньпин во время неформального чаепития в Пекине.

Китайский лидер также отметил, что нынешняя встреча в Доме народных собраний подтвердила историческую значимость партнерства между двумя государствами.

Владимир Путин поблагодарил председателя КНР за организацию встречи и высокую оценку совместной деятельности. Президент России отметил, что в ходе переговоров удалось не только подвести черту под достижениями последних лет, но и определить вектор дальнейшего взаимодействия.

Глава российского государства согласился с оценкой китайского лидера, назвав прошедший рабочий день «успешной, плодотворной и очень насыщенной работой». Президент также выразил признательность командам обеих стран, которые обеспечили подготовку встречи и подписание значительного пакета документов.