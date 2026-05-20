Путин объяснил поцелованному 25 лет назад китайцу суть российской политики

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин сотрудничают не против третьих стран, а в интересах собственного развития и национальных приоритетов.

Транскрипт его речи опубликован на сайте Кремля.

«Наша встреча проходит в знаменательный день, но сегодня мы вместе с Китаем дружим не против кого-то, мы ни с кем не боремся, мы боремся только за наши интересы, за наше развитие», — рассказал российский лидер на встрече с китайским инженером Пэн Паем, которого 25 лет назад ребенком взял на руки и поцеловал в лоб.

При этом он подчеркнул, что Россия готова к сотрудничеству со всеми странами без исключения, в том числе и с Соединенными Штатами.

