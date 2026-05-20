Путин и Си Цзиньпин более 1,5 часа общались за чаем в Пекине

Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин завершили неформальную встречу за чаем в Пекине, общение лидеров продолжалось более полутора часов. Об этом сообщает РИА Новости.

После официальных переговоров главы государств встретились в Доме народных собраний КНР, где в узком составе обсудили актуальные международные вопросы. Подобные чаепития во время визитов Путина в Китай уже стали традицией.

На встречу пригласили только по четыре представителя делегаций с каждой стороны. Россию представляли помощник президента Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, замглавы администрации президента Максим Орешкин и посол РФ в Китае Игорь Моргулов.