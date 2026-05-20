Лавров прокомментировал угрозы главы МИД Литвы Калининграду

Слова главы МИД Литвы Кестутиса Будриса, призвавшего НАТО нанести удар по Калининграду, не стоят внимания, это лишь попытка подтвердить собственное существование, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Кто это? Мы, по-моему, ему уже ответили. Вы знаете, это надо как-то оставлять за рамками внимания и поменьше уделять и придавать значение, так что я перестал их читать. Им надо как-то подтвердить, что они существуют, только, в отличие от известного философа, который говорил: "Я мыслю, значит, я существую", эти - просто существуют", - сказал Лавров "Вестям", отвечая на вопрос о том, не слишком ли много себе позволяет глава МИД Литвы, делая подобного рода заявления.

