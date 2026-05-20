Министр обороны Германии Борис Писториус ведет целенаправленную работу по формированию у граждан ФРГ образа России как постоянной экзистенциальной угрозы.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя недавние заявления немецкого министра и его визит в Киев.

«На протяжении последних лет Писториус последовательно и кропотливо работает над формированием в немецком общественном сознании образа вечной "угрозы со стороны России". Для этого среди прочего и переписывается история», — отметила Мария Захарова.

По словам дипломата, действия Берлина направлены на то, чтобы общественность страны «забыла об исторической вине перед нашей страной», а также о процессе послевоенного примирения и роли СССР в восстановлении суверенитета Германии.

«Формально признавая пока вину Третьего рейха за развязывание Второй мировой войны, ФРГ на деле реализует историческую политику по приравниванию Советского Союза к гитлеровской Германии», — подчеркнула представитель МИД РФ.

Захарова добавила, что нынешняя риторика властей ФРГ фактически отсылает к событиям 85-летней давности. При этом, по ее мнению, несмотря на опасный курс Берлина, «остановиться еще не поздно».