В России назвали способ остановить обстрелы ЗАЭС

Для прекращения атак на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) необходимо отодвинуть Вооруженные силы Украины (ВСУ) на 500 километров.

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, чьи слова приводит News.ru.

«Придется защищать ее (станцию — прим. «Ленты.ру») всеми возможными способами, лучший из которых — отодвинуть украинские войска на расстояние, с которого они не дотянутся. Учитывая, что оружие становится все более дальнобойным, сейчас это не меньше 500 километров», — пояснил он.

По мнению Журавлева, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) является западной организацией, поэтому ее представители никогда не увидят, что ЗАЭС обстреливается с украинской стороны.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру» заявил, что последствия от повреждения реакторов Запорожской АЭС могут быть серьезнее, чем чернобыльская трагедия.