Путин сделал заявление после переговоров с Си Цзиньпином

Переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином были продуктивными, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета Китая Ли Цяном.

«Сегодняшние переговоры с председателем Си Цзиньпином были весьма продуктивными, полезными... поставили новые масштабные задачи по качественному развитию российско-китайского сотрудничества», — подчеркнул глава государства.

Ранее Путин отмечал, что российско-китайские отношения самодостаточные и не зависят от текущей конъюнктуры.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал постоянство диалога Владимира Путина и Си Цзиньпина главным итогом визита в Пекин.