Путин на встрече с китайцем Пэн Паем вспомнил русскую поговорку

Президент России Владимир Путин в среду, 20 мая, в ходе беседы с китайским инженером Пэн Паем, который отучился в России и построил карьеру в родном Китае, вспомнил русскую поговорку «где родился, там и пригодился».

Встреча состоялась в Пекине в рамках программы официального визита российского лидера в КНР.

— Да, у нас говорят: где родился, там и пригодился. Это очень показательно, — приводит слова Путина официальный сайт Кремля.

Кроме того, Пэн Пай подарил президенту России на память фарфоровый сервиз. Российский лидер тоже преподнес подарок китайцу.

Ранее Пэн Пай поделился историей о своей судьбоносной встрече с Владимиром Путиным, которая произошла в Пекине в 2000 году, когда ему было 12 лет.

19 мая китаец выразил желание строить мост дружбы между Пекином и Москвой.

Также 20 мая Владимир Путин на встрече с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином использовал китайскую поговорку: не виделись день, а как будто минуло три осени. Российский лидер вспомнил, как в 2025 году они праздновали 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.