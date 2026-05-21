В России объяснили удары по промышленной инфраструктуре действиями, направленными на нанесение ущерба стране, сообщает «Лента.ру». Соответствующее заявление сделал член комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев.

По его словам, вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наносить удары по промышленным объектам на территории России, включая нефтеперерабатывающие предприятия и объекты энергетической инфраструктуры.

Поводом для комментария стали сообщения о возгорании на двух промышленных объектах в Кстовском районе Нижегородской области. По данным, озвученным ранее, причиной инцидента стали атаки беспилотников. Также сообщалось об уничтожении десятков дронов в воздушном пространстве региона силами противовоздушной обороны.

В своем комментарии депутат связал подобные атаки с более широкой военно-политической ситуацией, заявив о вовлеченности западных стран в поддержку Киева и о поставках вооружений. Отдельно он упомянул удары по объектам в Туапсе и на нефтеперерабатывающем заводе в Рязани, назвав их частью системных действий против российской промышленности.

Также в заявлении прозвучали утверждения о военных учениях стран НАТО, которые, по его оценке, рассматриваются как демонстрация подготовки к возможному расширению военных сценариев вблизи российских границ.

По версии парламентария, украинская сторона в значительной степени зависит от западных поставок вооружений, боеприпасов и техники, а текущая ситуация рассматривается им как часть более широкого противостояния с участием западных государств в политической, экономической и информационной сферах.

Официальные структуры продолжают регулярно сообщать о попытках атак беспилотников на российские регионы. Власти подчеркивают, что системы противовоздушной обороны приводятся в действие при угрозах, а последствия подобных инцидентов фиксируются региональными службами и оперативными ведомствами.