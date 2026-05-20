Путин встретился с премьером Госсовета Китая

В Большом восточном зале Дома народных собраний в Пекине состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Об этом сообщает ТАСС.

С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев, Дмитрий Чернышенко, а также глава Центробанка Эльвира Набиуллина и другие официальные лица.

Ранее завершились переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. По итогам встречи лидеры подписали совместное Заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

До этого Путин заявил, что переговоры с Си прошли в дружеском и содержательном ключе. Он отметил, что Москва и Пекин продолжат развивать сотрудничество и в двустороннем формате, и на международных площадках.