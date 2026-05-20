Захарова заявила о набирающем обороты неоварварстве Запада

Неоварварство как явление набирает обороты, оно связано с отменой западными странами культуры, искусства и введением ими санкций против людей из этих сфер.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на сессии фестиваля "Интермузей. БРИКС+".

"Мы живем во времена, когда поднимает голову и набирает обороты неоварварство. Почему? Когда музеи, театры "отменяются", когда ранее согласованные экспозиции, выставки или гастроли буквально закрываются и перечеркиваются, несмотря на все соглашения и договоренности. Когда людей, посвятивших всю свою жизнь музейному делу, изучению культур и искусства, не только своей собственной страны, своего собственного народа, но и других народов, ставят под санкции. Это есть неоварварство", - сказала дипломат.

Фестиваль "Интермузей. БРИКС+" проходит в Москве с 20 по 23 мая. Организатором выступает государственный музейно-выставочный центр "РОСИЗО" при поддержке Минкультуры РФ и правительства Москвы. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.