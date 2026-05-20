Выяснилось, кто примет участие в чаепитии Путина и Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут неформальную встречу в формате чаепития. Как сообщил в эфире «Первого канала» помощник президента РФ Юрий Ушаков, в дискуссии с российской стороны примут участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, сам Юрий Ушаков, заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин и посол России в КНР Игорь Моргулов.

Ранее Ушаков сообщал, что встреча будет посвящена обсуждению «самых-самых важных внешнеполитических вопросов». Особое внимание лидеры уделят ситуации вокруг Украины, конфликту в Иране и выстраиванию отношений с новой американской администрацией.

«Да, и Украина, и Иран, отношения с администрацией Трампа и так далее. С учетом, в частности, недавнего визита Трампа в Пекин», — уточнил Юрий Ушаков.

Напомним, что официальный визит президента России в Китай начался 19 мая. В среду в Доме народных собраний в Пекине стороны провели серию переговоров, за которыми последует неформальная беседа за чаем. Как подчеркивают в Кремле, формат встречи позволит лидерам обменяться мнениями по широкому кругу тем, включая текущее двустороннее сотрудничество и глобальную повестку дня, на фоне недавнего визита президента США Дональда Трампа в КНР.