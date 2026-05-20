Россия и КНР подписали 42 документа по итогам переговоров Путина и Си Цзиньпина

Россия и Китай подписали 42 документа по итогам переговоров российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине.

Список документов опубликовала пресс-служба Кремля.

Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества, а также декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.

Помимо этого, заключены 20 межправительственных и межведомственных соглашений и ещё 20 меморандумов подписаны на полях переговоров.

Россия и Китай в совместном заявлении об укреплении всеобъемлющего партнёрства призвали страны отказаться от дестабилизирующих схем «совместных ядерных миссий».