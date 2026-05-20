Ушаков заявил, что ни разу не использовался словосочетание "дух Анкориджа"

"Дух Пекина", в отличие от "духа Анкориджа", реально существует. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков Первому каналу, отвечая на вопрос, не пора ли забыть про "дух Анкориджа".

По словам Ушакова, забыть, наверное, пора, ведь "дух Пекина" реально существует, а про "дух Анкориджа" он не знает и ни разу данное словосочетание не употреблял.

Помощник российского лидера подчеркнул, что между Россией и Китаем существует дух сотрудничества, которым "можно не только дышать, но и который можно пощупать".