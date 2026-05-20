Ушаков прокомментировал возможность встречи Путина и Трампа

Москва и Вашингтон не ведут пока разговоров о встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сказал Ушаков в эфире «Первого канала».

«По встречам на высшем уровне пока разговор об этом не идет», — отметил он.

В рамках саммита АТЭС в Китае встреча Путина и Трампа возможна, но пока не согласовывалась, сказал Ушаков.

В то же время помощник президента подтвердил визит в Москву спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в ближайшие недели. Точные даты визита пока остаются неизвестными.

20 мая спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что спецпосланник президента США Уиткофф планирует посетить Россию.