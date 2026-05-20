Путин на встрече с Пэн Паем пошутил о погоде в Москве

Президент РФ Владимир Путин, беседуя с Пэн Паем, которого 26 лет назад видел еще ребенком, пошутил о московском климате.

Погода в столице России не такая теплая, как на юге Китая, но это, надеется глава государства, компенсируется теплой атмосферой.

"Я посмотрел кадры нашей встречи, такой неожиданной встречи уже много лет назад, и вспомнил эту встречу. Честно говоря, это было очень приятно. Мне очень приятно, что вы потом приняли решение получить образование в России, учились в Москве. Насколько я понимаю, вы родом с юга Китая. Москва не отличается такой теплой погодой, но надеюсь, что для вас были созданы хорошие, дружеские условия, теплая атмосфера", - с улыбкой сказал российский лидер в начале беседы.

В 2000 году, когда Путин посещал Китай с первым государственным визитом в качестве президента, Пэн Пай был одним из китайских детей, которым посчастливилось оказаться в парке Бэйхай.

Мальчик тогда радостно помахал российскому президенту, и Путин, сняв ребенка с каменных перил, поцеловал в лоб и сделал совместное фото.