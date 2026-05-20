Министерству иностранных дел Латвии вместо обвинений России во лжи стоит задуматься о "закрытии" МИД Литвы за угрозы в адрес Калининграда.

Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

"Вдумайтесь: МИД Латвии заявил о том, что Россия якобы лжет, говоря о втягивании киевским режимом стран Прибалтики в эскалацию конфликта с Россией, а МИД Литвы призвал НАТО ударить по Калининграду. Почему МИД Латвии не сказал, что МИД Литвы сошел с ума? Почему МИД Латвии не сказал, что МИД Литвы нужно закрыть, потому что он занимается втягиванием Прибалтики в конфликт?" - сказала она, комментируя заявление Службы внешней разведки РФ о том, что киевский режим готовит удары по России с территории Латвии, и якобы "опровержение" этой информации Ригой.

Ранее глава МИД Литвы Кестутис Будрис призвал НАТО нанести удар по Калининграду.